La capilla ardiente de Emma Bonino abre en Roma a la espera de su funeral de Estado

Desde su apertura, a las 12:00 hora local (10:00 GMT), una larga fila de ciudadanos aguardaba para acceder a la Sala de la Protomoteca del Campidoglio, sede del Ayuntamiento de Roma, donde quedó instalado el féretro.

El ataúd fue recibido en el consistorio por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri; los hermanos de la difunta, Giovanni y Domenica, y los dirigentes del partido Más Europa, partido que fundó la fallecida, Riccardo Magi y Benedetto Della Vedova.

Fue el propio Magi, secretario general de Más Europa, el encargado de colocar una bandera de la Unión Europea sobre el féretro, junto al que se situó una fotografía en blanco y negro elegida por la familia, rodeada de coronas de flores.

"Emma creyó en Europa cuando parecía una utopía, la defendió cuando resultaba incómoda y luchó para hacerla más libre, más unida y más humana. Hoy, esa bandera la acompaña en su último viaje", escribió el político en un mensaje en su cuenta de Instagram.

La capilla ardiente, que abrió a mediodía, permaneció accesible este domingo hasta las 19:00 hora local (17:00 GMT) y reabrirá mañana lunes de 10:00 a 19:00 horas (08:00 a 17:00 GMT).

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Tras el cierre del velatorio en la segunda jornada, la plaza del Campidoglio acogerá una vigilia civil abierta en la que allegados, compañeros de militancia y ciudadanos compartirán recuerdos en homenaje a Emma Bonino.

El funeral de Estado, también de carácter civil, se celebrará en la propia Sala de la Protomoteca este martes, 15 de septiembre, a las 12:30 horas (10:30 GMT).

Para formalizar la organización, el Gobierno italiano encabezado por la primera ministra, Giorgia Meloni, ha convocado un Consejo de Ministros este lunes, 14 de septiembre, en el que se deliberará sobre las exequias de Bonino y los honores que se le otorgarán.

Nacida en Bra (norte de Italia) el 9 de marzo de 1948, Bonino fue una de las figuras políticas más respetadas de Italia y de la Unión Europea (UE) por sus múltiples cargos ocupados y sus batallas históricas, como la legalización del aborto, el rechazo a la energía nuclear, la defensa de los derechos de las mujeres y su firme compromiso con el europeísmo.

Exponente desde 1975 del Partido Radical Italiano, de corte liberal y reformista, a lo largo de su dilatada trayectoria fue diputada, senadora, cuatro veces europarlamentaria y comisaria europea de Consumo, Pesca y Ayuda Humanitaria entre 1995 y 1999.

En Italia fue dos veces ministra para gobiernos socialdemócratas: de Asuntos Europeos y Comercio Internacional en el de Romano Prodi (2006-2008) y de Exteriores con Enrico Letta (2013-1014).