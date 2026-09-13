La cuenta de Maduro en X agradece el apoyo expresado a su esposa ante problemas de salud

"Queremos agradecer de manera muy especial las expresiones de comprensión, solidaridad y apoyo que le han hecho llegar a ella en este momento en que tanto las necesita, para lograr superar los problemas de salud que ustedes han conocido", reza el escrito publicado en la red social, que no se sabe quién la maneja, y fechado en Nueva York, donde se encuentra detenido junto a su esposa.

Maduro pidió a la población orar para que todo el "amor se convierta pronto en salud, vida y libertad".

El pasado miércoles, Flores, de 69 años, solicitó al sistema judicial de Nueva York poder esperar el juicio en su contra y el de Maduro fuera de prisión al alegar problemas cardíacos.

La también exdiputada aseguró que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal donde permanece recluida desde el 3 de enero, día en que militares estadounidenses la capturaron junto a Maduro, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

En la carta presentada ante la corte, los abogados describen episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de 11 kilos desde su detención.

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El juez federal de Estados Unidos a cargo del caso de Maduro, Alvin Hellerstein, ordenó el jueves sellar el historial médico de Flores y aceptó la petición complementaria presentada por ella para mantener protegidos los datos médicos para ser traslada del centro de detención de Brooklyn.

De esta manera, no se podrán conocer los problemas de salud alegados por la defensa de la venezolana para solicitar su cambio de régimen.

Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.