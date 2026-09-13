La justicia iraní presenta cargos contra un famoso presentador y dos invitados

La Fiscalía afirmó que el caso se ha abierto "en el marco de la lucha contra la difusión de información falsa y con el objetivo de proteger a la opinión pública", pero no precisó los delitos que se les imputan ni si los acusados han sido citados.

El Poder Judicial tampoco identificó a los dos invitados ni reveló qué partes de sus declaraciones motivaron la presentación de cargos, aunque la acción judicial podría estar relacionada con los dos últimos episodios de "Ba Ziya", en los que participaron el escritor y activista económico Puria Bajtiari y el economista e investigador Farzad Fajrizadeh

Bakhtiari relató en su entrevista con Ziya- ex presentador de la televisión estatal- que durante el mandato del fallecido presidente Ebrahim Raisí (2021–2024), le pidieron preparar animaciones sencillas para explicar conceptos económicos al entonces mandatario.

Según Bakhtiari, las autoridades le indicaron que las animaciones no debían durar más de tres minutos porque "al señor se le va la atención" y afirmó que el propio Raisí había reconocido que "no entendía de economía".

En otro de los episodios recientes de "Ba Ziya", Fajrizadeh advirtió del riesgo de que Irán entre en una fase de "hiperinflación" y afirmó que las autoridades no tienen "preocupación" ni "vergüenza" ante una inflación del 89 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ba Ziya" es un programa de entrevistas presentado por Ali Ziya y difundido a través de YouTube y otras redes sociales, en el que el antiguo presentador de la televisión estatal conversa con personalidades de distintos ámbitos, como artistas, deportistas, políticos y economistas.

El programa cuenta con cerca de 300.000 suscriptores en YouTube y se define como el "micrófono de todo el pueblo de Irán".

La Fiscalía de Teherán ya presentó cargos en agosto de 2024 contra Ziya después de una entrevista con el actor, poeta y escritor Ardeshir Rostami sobre la orientación sexual.