La ultraderecha sube casi 12 puntos en elecciones locales en región del oeste alemán

Según un cálculo realizado por Infratest Dimap con base en los resultados preliminares de las elecciones municipales y a nivel de distrito, la Unión Democristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz repitió como la fuerza más votada en Baja Sajonia, aunque bajó cuatro puntos hasta el 27,7 %.

En segundo lugar quedó el Partido Socialdemócrata (SPD), que también bajó 5,5 puntos, hasta el 24,5 %.

AfD, que hace una semana arrasó en las regionales de Sajonia-Anhalt con un 43,8 % de los votos, lo que le permitirá posiblemente formar su primer gobierno en un 'Land' alemán, subió 11,9 puntos, hasta el 16,5 %.

Le siguieron los Verdes (13,6 %), La Izquierda (5,9 %) y los liberales (3,6 %).

Tras la conmoción política que causó el resultado de Sajonia-Anhalt, y a una semana de que se celebren comicios regionales en Mecklemburgo-Antepomerania (noreste) y en Berlín, el resultado de las municipales de Baja Sajonia era aguardado con expectación, ya que AfD es tradicionalmente más débil en el oeste y en los anteriores comicios locales en esa región sólo había obtenido el 4,6 %.

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De 6,3 millones de ciudadanos con derecho a voto en Baja Sajonia participaron en los comicios al menos un 50,67 %, unos siete puntos más que en 2022, aunque todavía falta por contabilizar el voto por correo.

En esta región ribereña del mar del Norte, la rama local de AfD está catalogado por las autoridades como un caso comprobado de extremismo de derechas, aunque el partido ha recurrido esta clasificación ante la justicia.

En las regionales de Mecklemburgo-Antepomerania los sondeos dan como vencedora también a la citada fuerza ultraderechista, aunque en Berlín se pronostica una victoria de la candidata izquierdista, con AfD en tercer lugar por detrás de los democristianos.