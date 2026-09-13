Las elecciones de la región filipina de Bangsamoro culminan doce años de proceso de paz

Alrededor de 30.000 policías y soldados serán desplegados para velar por la seguridad de unas elecciones en las que se elegirá a los 80 diputados regionales entre más de 600 candidatos de una docena de partidos, incluido el Partido Unido de Justicia Bangsamoro (UBJP) liderado por antiguos guerrilleros.

La llamada a las urnas, que acumula múltiples retrasos desde la firma del armisticio, se produce en un momento de tensión entre las altas esferas del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), la antigua guerrilla separatista que controla el gobierno interino desde 2019, debido a que el UBJP ha perdido apoyo entre la población.

"La votación promete ofrecer un veredicto largamente esperado sobre la gestión de los candidatos del FMLI durante la transición de la guerra de guerrillas a la administración de la región autónoma", apuntó el viernes un análisis de International Crisis Group (ICG), oenegé que promueve la resolución de conflictos bélicos.

El Bangsamoro es la solución de paz acordada en 2014 por el entonces gobierno del presidente Benigno Aquino III y el FMLI, que renunció a sus aspiraciones independentistas y a la lucha armada a cambio de gobernar esa nueva región autónoma.

El acuerdo de paz fue ratificado por la comunidad de mayoría musulmana del sur de Filipinas en un plebiscito en enero de 2019 donde el "sí" ganó con un holgado 87 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con la instauración de Bangsamoro, el FMLI se comprometió a desmovilizar a un tercio de sus 40.000 combatientes y entregar un tercio de las 7.000 armas en sus manos, un proceso de desarme que tenía que concluir en 2022, pero que también se ha prolongado hasta el presente.

No es la primera vez que se instaura un gobierno autónomo en la zona, donde en 1996 se creó la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, fruto del armisticio con el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN), grupo del que se escindió en 1984 el FMLI.

Esa anterior iniciativa, que no contó con el apoyo del FMLI, no contribuyó al desarrollo de la región, aquejada de falta de fondos del gobierno central, corrupción y nepotismo, por lo que se espera que este nuevo esfuerzo pueda lograr resultados positivos.

A pesar del acuerdo de paz con el FMLI, algunos grupos extremistas persisten en la región.

"La violencia persiste debido a las disputas entre clanes, las rivalidades políticas y las redes criminales que azotan la región. La policía tiene dificultades para mantenerse al día, lo que deja al Ejército como la principal fuerza de seguridad", remarca ICG.

En 2017, yihadistas del Grupo Maute y Abu Sayyaf, leales al Estado Islámico, tomaron durante cinco meses la ciudad de Marawi, un conflicto que todavía muestra cicatrices y que se saldó con un millar de muertos y 400.000 desplazados.