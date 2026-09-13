Las mexicanas Lydia Cacho y Brenda Navarro estarán en el Festival de las Ideas de Madrid

Del el 17 al 20 de septiembre, más de cien invitados -escritores, filósofos, politólogos, pero también cineastas y cantantes- aportarán sus conocimientos a este encuentro anual del pensamiento, que tiene por eje temático en esta ocasión el cuerpo en un sentido amplio, que va de lo individual a lo social, explicó a EFE Marcela Vélez, una de las comisarias.

"El cuerpo como esa materialidad que tenemos todos y que permite la vida y el pensamiento", dijo; "pero también el cuerpo social, lo que nos permite reflexionar sobre la salud de la democracia, las fronteras o la inteligencia artificial".

El objetivo es "compartir ideas, cuestionar certezas y mirar el mundo desde nuevas perspectivas", según los organizadores. Poner las ideas en boca de todos, llenando espacios al aire libre y recintos culturales cerrados de la ciudad.

La apertura, el jueves próximo, correrá a cargo de las mexicanas Lydia Cacho y Brenda Navarro, que conversarán en el escenario principal de plaza de España sobre 'El cuerpo herido, violencia, exilio y la reconstrucción del mapa íntimo'.

"Es una declaración de intenciones del festival, marcamos una línea de flotación de cómo el cuerpo es fundamental en términos políticos, pero también individuales", argumentó Vélez.

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Una de las estrellas de esta edición será la escritora británica Zadie Smith, cuya visita coincide con la publicación de su libro de ensayos 'Muertos y vivos' (Salamandra). La autora de la novela 'Dientes blancos' mantendrá un encuentro con estudiantes seguido de una conversación con el escritor e intelectual francés Edouard Louis sobre la narración de "la herida social".

De la clausura se encargará Paul B. Preciado, con una charla titulada 'Nadie sabe lo que puede un cuerpo', entendido como "lugar de resistencia política".

La politóloga Stokes es autora de 'The Backsliders', un libro que analiza "los líderes que erosionan sus propias democracias", y hablará sobre las amenazas, los desafíos y las pasiones que atraviesan a las sociedades contemporáneas.

Y el filósofo de la tecnología Coeckelbergh examinará el impacto real de la inteligencia artificial (IA) y de los dispositivos digitales en la condición humana, cómo reconfiguran activamente la "experiencia sensorial y social".

Más allá de la filosofía, el festival se abre a otras disciplinas, en esta ocasión contará con el cineasta español Rodrigo Sorogoyen y los artistas multidisciplinares Niño de Elche y Rodrigo Cuevas, cuya obra "está poblada por la reflexión filosófica".

Junto a las charlas, talleres para adultos y niños y encuentros con lectores, volverán los paseos filosóficos y los puntos de debate repartidos por las calles del centro de Madrid, en los que cualquiera puede tomar la palabra.