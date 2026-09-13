Las víctimas de trata crecen un 58 % en España y la mayoría son colombianas y venezolanas

El Ministerio Público atribuye el aumento, "en buena parte", a la capacidad de las redes criminales de captar "con más facilidad" a un número mayor de víctimas con las tecnologías de la comunicación.

En el informe anual de 2025 presentado esta semana, la Fiscalía precisa que el número total de víctimas potenciales llegó ese año a 1.246 (en 2024 se detectaron 789), de las que 875 fueron identificadas formalmente como tales y 371 están riesgo grave de serlo.

De todas ellas, se detectaron 442 víctimas de trata sexual (416 en 2024), y otras 362 en grave riesgo. También se han localizado 384 víctimas de trata laboral (un 54,84 % más que un año antes).

Otras 23 víctimas fueron halladas en situaciones de trata mixta para explotación o servidumbre laboral y sexual, y el resto para otras actividades y fines como cuatro casos de matrimonios forzados de mujeres menores de edad.

El documento añade que internet se emplea frecuentemente para el anuncio de los servicios de las mujeres mediante imágenes de contenido sexual cuya difusión puede ser utilizada igualmente como amenaza para presionarlas.

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En cuanto a las nacionalidades de las mujeres explotadas sexualmente, la Fiscalía explica que la preponderancia de nigerianas y rumanas de hace unos años ha dado paso a una "apabullante mayoría" de latinoamericanas, principalmente colombianas y venezolanas, que suponen el 54,5 % del total.

Las víctimas han podido ejercer la prostitución anteriormente en los países de origen, y/o ser conocedoras de que esa es la actividad que van a desarrollar en España, pero son engañadas en cuanto a las condiciones "de abuso, coacción y explotación" a que son sometidas finalmente.

Estas características, según el Ministerio Público, supone un "obstáculo" tanto para identificar a las víctimas como para perseguir el delito.

Los delincuentes saben que traer a estas mujeres les facilita la impunidad, pues es "más probable" que las autoridades judiciales no den verosimilitud a sus denuncias y testimonios y no sean procesados, o resulten absueltos.

Asimismo, la Fiscalía indica que España, además de ser lugar de destino de la explotación de víctimas de trata, se utiliza como país de tránsito hacia otros del resto de Europa (Francia, Alemania, Países Bajos y Malta, entre otros).

El informe fiscal destaca que la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la principal (el 73 %) y con víctimas mayoritariamente mujeres, aunque están "aflorando" casos de explotación laboral (13,9 % de los supuestos), con los hombres como víctimas principales.

Es una explotación detectada particularmente en la agricultura y la ganadería y el servicio doméstico, además de hostelería y restauración, limpieza, construcción y talleres y salones de masajes y estética, entre otros sectores.