Líder del Congreso ofrece apoyo a Trump para su promesa de 5.000 dólares a los votantes

"Me comprometo a que el Congreso trabajará en ello y encontrará un consenso, tal como tengo que hacer con todo lo demás", declaró Johnson en una entrevista con el programa 'Meet the Press' de NBC sobre su apoyo a la propuesta de Trump.

El presidente de la Cámara Baja afirmó que el Congreso "procesará y resolverá" la promesa que hizo Trump el miércoles pasado en la Convención Republicana en Dallas, donde ofreció un "dividendo" de 5.000 dólares a los votantes si su partido gana las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Johnson reconoció que el mandatario necesitaría aval del Congreso para enviar los cheques, que costarían más de 1,2 billones de dólares para alcanzar a los más de 240 millones de ciudadanos adultos de Estados Unidos, según análisis de la prensa estadounidense.

El líder del Congreso, donde los republicanos ganaron 220 escaños en 2024 frente a los 215 de los demócratas, llamó a Trump un "gran generador de ideas", aunque después matizó su respaldo a la propuesta de los 5.000 dólares en una entrevista con CNN.

"Necesitaría que el Congreso actúe. Y es una idea creativa. Él la lanzó en nuestra convención y entusiasmó a mucha gente. Claro, el diablo está en los detalles. Tenemos que resolverlo. Pero creo que lo que él estaba articulando es que, si quieres más dinero en tu bolsillo, tienes que mantener a los republicanos a cargo", dijo.