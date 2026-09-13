Marine Le Pen instaurará "la prioridad nacional" en la vivienda social si gana en 2027

"Mi primera medida será de la instaurar un derecho nuevo para los franceses, como hacen los otros países del mundo, un derecho natural y justo. Con nosotros, los franceses tendrán la prioridad en su país, independientemente de cuál sea su color de piel o religión, su origen o lugar de residencia", declaró Le Pen, en su primer gran mitin tras las vacaciones de verano, a siete meses de los comicios.

Desde la ciudad norteña de Hénin-Beaumont, su feudo electoral, Le Pen detalló que esa prioridad comenzará a aplicarse en la concesión de la vivienda social.

"Debemos devolver la prioridad de acceso a la vivienda social a los franceses", aseveró la líder de Agrupación Nacional (RN), que recordó que el 70 % de los franceses son potenciales candidatos a este tipo de vivienda, pero solo el 11 % la disfruta.

Por otro lado y según datos de 2022, un 30 % de los extranjeros en Francia vivían en una residencia subvencionada.

El anuncio de la prioridad nacional -uno de los ejes del RN desde su fundación hace más de 50 años por Jean-Marie Le Pen, padre de Marine- levanta dudas constitucionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello, es probable que fuese necesario un cambio en la Carta Magna, un obstáculo que la dirigente intentará evitar convocando un referéndum para revisar la Constitución.

Con al menos un tercio de apoyos electorales en la primera vuelta y con muchas probabilidades de vencer la segunda, los sondeos nunca colocaron a Le Pen tan cerca del Elíseo.

La fragmentación de los candidatos del centro y la derecha (los exprimeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal y el exministro del Interior Bruno Retailleau compiten entre sí) y en la izquierda (Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier y quizá el expresidente François Hollande) facilita las posibilidades de la ultraderechista.

El mitin de Hénin-Beaumont también tuvo el objetivo de mostrar que RN está unida, en un momento en el que las fricciones entre Le Pen y su delfín, el eurodiputado Jordan Bardella, han dado mucho que hablar en la prensa.

Al término del acto, la candidata presidencial llamó a Bardella al estrado para saludar juntos a los miles de militantes que blandían banderas de Francia y la vitoreaban.