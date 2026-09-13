Modi advierte del peligro de usar tecnología y minerales críticos como armas entre BRICS

"El uso de la tecnología y los minerales críticos como armas puede convertirse en un obstáculo para nuestro progreso compartido. Por esta razón, hemos hecho hincapié en la inclusividad a la hora de adoptar la tecnología", dijo Modi en su intervención durante la sesión plenaria de líderes que cierra el grueso de la cumbre en Nueva Delhi.

El sábado, los líderes del bloque ampliado aprobaran por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi, en el que crearon un frente común para exigir cadenas de suministro "fiables, diversificadas, resilientes, equitativas y sostenibles" que garanticen el valor añadido en los países ricos en recursos.

Modi pidió a sus socios convertirse en "creadores de normas" en el desarrollo tecnológico, adoptar un papel activo en el auge de la inteligencia artificial (IA), y propuso diez medidas para una hoja de ruta que transforme la gobernanza global.

Este domingo, las palabras de Modi en presencia del mandatario chino, Xi Jinping, líder de las cadenas de suministro, ponen sobre la mesa las difíciles dinámicas comerciales que atraviesa el grupo por el dominio del procesamiento de tierras raras y minerales esenciales para la carrera de la inteligencia artificial (IA).

El año pasado, China, que procesa alrededor del 90 % de las tierras raras del mundo, endureció los controles a su exportación para la fabricación de tecnología avanzada, en plena guerra comercial con Estados Unidos, frenando un intercambio vital para India en su estrategia de expansión de sus sectores manufacturero y de energías limpias.

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La India ha estrechado alianzas dentro y fuera del bloque para contrarrestar ese hueco. En febrero, Nueva Delhi firmó con Brasil un acuerdo de cooperación en minerales críticos y tierras raras en plena carrera de la IA.

"Puede que nosotros (los BRICS) tengamos nuestras raíces en realidades diferentes, pero juntos crecemos a través de la cooperación y florecemos para la humanidad", concluyó Modi en su intervención.