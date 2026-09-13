Muere el empresario holandés condenado a 19 años de cárcel por tráfico armas en Liberia

Este distribuidor de armamento, que perteneció al círculo cercano del exdictador liberiano Charles Taylor, fue condenado por un tribunal de Holanda a 19 años de prisión en 2017 por suministrar armas ilegalmente al régimen de Taylor mientras regía un embargo internacional que se aplicaba entonces a Liberia.

Sin embargo, Kouwenhoven, que huyó a Sudáfrica, nunca llegó a ser extraditado de vuelta a los Países Bajos y murió sin haber cumplido su condena.

Tras su sentencia, Kouwenhoven fue detenido en Ciudad del Cabo a finales de 2017, pero quedó en libertad bajo fianza y su extradición se retrasó porque tuvo que ser hospitalizado por una fractura ósea complicada.

Durante estos últimos años, otros intentos devolverle a los Países Bajos tampoco dieron resultado, a pesar de que Sudáfrica le declaró persona indeseable y revocó su visado, según apuntaron medios neerlandeses.

Liberia sufrió dos guerras civiles (1989-1996 y 1999-2003) que costaron la vida a más de 150.000 personas y causaron centenares de miles de desplazados y refugiados, lo que llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a autorizar una misión que en su fase inicial llegó a contar con más de 15.000 efectivos.