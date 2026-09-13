Nicaragua entrega a Costa Rica la antorcha de la libertad centroamericana

La flama centroamericana fue entregada en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, que comparten Nicaragua y Costa Rica en el Pacífico, en un acto que sobresalió por los colores oficiales de cada país y presentaciones artísticas y culturales.

La ministra nicaragüense de Educación, Mendy Arauz Silva, quien traspasó la tea al ministro de Educación Pública costarricense, José Leonardo Sánchez Hernández, destacó el simbolismo de la antorcha para la unidad y la paz de la región.

Nicaragua recibió la antorcha de la paz y la libertad de Centroamérica el jueves pasado en el puesto fronterizo Las Manos, frontera con Honduras, tras recorrer el territorio del país vecino.

Este año no fue recibida por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que delegaron a hacerlo el sábado, en Managua, a dos de sus hijos: Maurice Facundo y Camila Ortega Murillo.

La antorcha recorrió 503 kilómetros en suelo nicaragüense y fue portada por 13.000 estudiantes, según las autoridades.

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El recorrido de la antorcha centroamericana de la paz y la libertad es uno de los actos conjuntos con los que la región conmemora su independencia todos los años.

Cada septiembre, mes de la independencia, la flama recorre los cinco países de la región que se independizaron en 1821: sale de Guatemala, sigue hacia El Salvador, Honduras, Nicaragua, y finaliza en Costa Rica el día 15.

El fin del recorrido de la antorcha coincide con la declaración de independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821.