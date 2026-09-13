Ola de polvo del Sáhara incide sobre Cuba este fin de semana y hasta el próximo martes

Los valores más elevados de este evento se prevén hasta el próximo lunes, mientras que su influencia podría extenderse hasta el martes 15, según el análisis de varios modelos de pronóstico que además reflejan un incremento notable de la presencia de aerosoles y partículas en el polvo sahariano.

El informe advierte que en algunas localidades, los niveles podrían superar la Concentración Máxima Admisible establecida por la norma cubana.

Sobre ese aspecto, las autoridades meteorológicas han recomendado a las personas que se mantengan atentas a las actualizaciones de los partes informativos y adoptar las medidas pertinentes, especialmente quienes padecen afecciones respiratorias, así como los adultos mayores y los niños, por ser más sensibles a este tipo de condiciones atmosféricas.

También, aconsejan limitar la exposición prolongada al aire libre durante los momentos de mayor concentración, evitar la práctica intensa de ejercicios en exteriores, y cerrar puertas y ventanas cuando se perciba un ambiente especialmente brumoso o cargado.

El desplazamiento de partículas minerales desde África hacia el Caribe es considerado por los especialistas como un fenómeno recurrente, sobre todo durante los meses del verano y el inicio del otoño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además señalan que estas nubes de polvo pueden atravesar el océano Atlántico y llegar al Caribe, donde reducen la visibilidad, provocan cielos brumosos y favorecen cambios en la calidad del aire.