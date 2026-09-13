Pakistán condena los ataques de los hutíes y manifiesta su "pleno apoyo" a Arabia Saudí

Según la agencia oficial de noticias saudí SPA, Sharif "expresó la condena de su país a los ataques perpetrados contra el reino por la milicia hutí, y su enérgica denuncia a las flagrantes violaciones de su soberanía e integridad territorial", al tiempo que manifestó "el pleno apoyo y solidaridad de Pakistán" con Riad.

En los últimos días, los hutíes del Yemen -aliados de Irán- han lanzado numerosos ataques contra bases e infraestructura de Arabia Saudí, en medio de la ofensiva de los rebeldes en la costa yemení del mar Rojo para controlar esta estratégica vía marítima y consolidar el bloqueo impuesto a mediados de julio a su vecino árabe.

Ese bloqueo, por el que los hutíes prometieron no dejar pasar ningún buque saudí, fue uno de los motivos por los que Riad impulsó la creación de una alianza multinacional en el mar Rojo, además del denominado Acuerdo de Defensa Conjunto de La Meca, rubricado a principios de agosto entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán.

El pacto estipula, entre otras cosas, que cualquier agresión contra uno de esos países será considerada como un ataque contra los tres, aunque las autoridades de estas naciones han asegurado que se trata de un acuerdo para la disuasión, que no tiene carácter ofensivo y que no busca crear un bloque político o militar.

De hecho, el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Sajjad Haider, dijo el jueves en rueda de prensa que Pakistán no estaba debatiendo una acción militar contra los hutíes en el Yemen, después de que circularan rumores sobre la posibilidad de que Islamabad estuviera sopesando bombardeos contra el movimiento chií a petición de Riad.

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Por otra parte, el primer ministro paquistaní también condenó en su llamada con Bin Salmán los ataques contra infraestructura petrolera saudí lanzados desde Irak, mientras que SPA también afirmó que ambos líderes "abordaron los acontecimientos y los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en la región".

Arabia Saudí anunció el viernes el cierre preventivo del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques con drones procedentes de Irak, unas acciones que el Gobierno iraquí está investigando.

La monarquía árabe, que es a la vez el mayor productor de petróleo de la OPEP, está sufriendo grandes pérdidas al encontrar severas dificultades para exportar su crudo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra de Irán, y de la campaña de los hutíes y la prohibición de paso a sus buques por el mar Rojo.