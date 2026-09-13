Peña designa a un nuevo ministro de Salud en medio de conflicto laboral con médicos

"Debemos mejorar la gestión, estar más cerca de la gente y asegurar que cada paraguayo reciba la atención que merece (...), por eso he decidido designar al Dr. Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud Pública y Bienestar Social", informó Peña en su cuenta en la red social X.

De igual forma, indicó que confía "plenamente" en la vocación y liderazgo de Fretes, quien desde el pasado 22 de abril se venía desempeñando como director del Instituto de Previsión Social (IPS), ente que administra la seguridad social del país suramericano.

En el mismo mensaje, Peña añadió que el médico Derlis León asume el cargo que dejó vacante Fretes en el IPS.

Con estas designaciones, Fretes asume la cartera a días de la convocatoria a huelga de los médicos, pautada para los próximos 21 y 22 de septiembre.

"Vamos a resolver este problema", dijo el nuevo titular de Salud sobre el llamado a paralización de los galenos, y durante su primera conferencia de prensa en el cargo desde Mburuvicha Róga (nombre en guaraní de la residencia presidencial). "Voy a llamarle y voy a conversar con ella, celebro su liderazgo", agregó sobre la médico Rossana González, dirigente del Sindicato Nacional de Médicos.

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La nueva huelga de los médicos se sumará a la que ya hicieron entre el 24 y el 28 de agosto, en demanda de aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

Actualmente, un galeno del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (831 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (898 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado.

Los médicos exigen un incremento de 3 millones de guaraníes (499 dólares) que lleve la base de sus ingresos hasta los 8 millones en moneda local, o unos 1.330 dólares por mes.

Al respecto, Fretes se mostró hoy favorable a elevar los salarios, pero a través de un escalafón, como ha propuesto el Gobierno en las últimas semanas.