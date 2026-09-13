Perú dice que flota pesquera china está fuera de sus aguas jurisdiccionales en el Pacífico

"Ninguna embarcación pesquera de bandera extranjera ha ingresado al dominio marítimo peruano para realizar actividades pesqueras", aseveró en un comunicado el Ministerio de la Producción, a través de la información satelital que dispone.

Esta institución aseguró que "la flota extranjera identificada se ubica aproximadamente a 266 millas náuticas (492 kilómetros) de la costa, es decir, fuera del dominio marítimo peruano y en aguas internacionales".

Su ubicación actual está frente a la zona sur de las aguas peruanas, a donde llegaron desde el sur, tras bordear las aguas jurisdiccionales de Chile.

El límite marítimo de cada país se fija comúnmente con una línea paralela a la costa que discurre a 200 millas (370,4 kilómetros) mar adentro.

El monitoreo en Perú también comprende las 20 millas (37 kilómetros) adyacentes, donde el Estado realiza seguimiento y vigilancia de las embarcaciones que operan en esa zona.

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"Precisamente, el caso más reciente difundido en redes sociales fue verificado mediante la información disponible. La coordenada consignada en el video —15° 48.929' de latitud y 80° 41.849' de longitud— se encuentra a 274,15 millas náuticas (507,7 kilómetros) de la costa peruana", señaló el Ministerio.

"Las 200 millas del dominio marítimo peruano están bajo vigilancia permanente. Si una embarcación extranjera ingresara a nuestras aguas para realizar actividad pesquera, su posición podría ser identificada y se activarían los mecanismos de control correspondientes. Hasta hoy, esa situación no se ha producido", enfatizó el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos.

El Ministerio apuntó que, cualquier denuncia, reporte, fotografía o video que atribuya a una embarcación pesquera extranjera un ingreso al mar peruano debe ser contrastado con su posición satelital antes de afirmar que existe una incursión dentro de las 200 millas.

"El mismo criterio se aplicará ante cualquier información que pueda difundirse posteriormente", apostilló.

No obstante, según una investigación del portal Ojo Público, la Contraloría (Tribunal de Cuentas) detectó fallos en el sistema de control satelital del Ministerio de la Producción para vigilar embarcaciones extranjeras frente a las 200 millas peruanas.

La autoridad de control señaló que la operatividad del Centro de Monitoreo carece de protocolos de actuación ante la detección de apagados de la señal satelital de la flota, la mayoría con bandera china.