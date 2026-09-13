Pluspetrol ingresa a dos áreas en la formación de hidrocarburos argentina Vaca Muerta

La operación fue aprobada por el Gobierno de la provincia de Neuquén (suroeste), que obtendrá ingresos por 13,9 millones de dólares en concepto de aportes e impuestos por la transacción.

Las áreas a las que Pluspetrol ingresa como socia son La Escalonada y Rincón La Ceniza.

En enero pasado, Pluspetrol y la petrolera argentina YPF habían firmado un acuerdo para intercambiar ciertos activos.

Mediante ese acuerdo, YPF otorgó a Pluspetrol el 44,44 % de las acciones de la empresa Vaca Muerta Inversiones (VMI, socia en las áreas La Escalonada y Rincón La Ceniza), mientras que Pluspetrol le cedió a YPF el 50 % de su participación en las áreas Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva, todas en Neuquén y en las que YPF ya poseía el otro 50 %.

Aprobada la operación por parte del Gobierno de Neuquén, el consorcio de empresas a cargo de La Escalonada y Rincón La Ceniza quedó conformado por la filial local de la anglo-holandesa Shell (45 %),VMI (25 %), Pluspetrol (20 %) y la empresa estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP, 10 %).

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Rincón La Ceniza posee una superficie de 220,77 kilómetros cuadrados y, de acuerdo con la distribución de fluidos de la formación Vaca Muerta, se sitúa en la ventana de gas condensado y gas húmedo.

La Escalonada, por su parte, abarca 239 kilómetros cuadrados y se encuentra en la ventana de petróleo volátil y gas condensado.

Con epicentro en la provincia de Neuquén, Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo.

La colosal formación, que comenzó a ser explotada por YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo.

Trece años después, la producción en la formación se encuentra en niveles récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos y recuperar el superávit en su balanza energética.