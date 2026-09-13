Renuncia el director de casa universitaria argentina en París tras denuncias

Fuentes del Ministerio de Capital Humano de Argentina confirmaron este domingo a EFE la dimisión de Muzio sin informar de las causas de su renuncia.

El pasado agosto, el Ayuntamiento de París denunció que Muzio había expulsado a al menos una decena de estudiantes por sus opiniones políticas y personales.

Asimismo, el Ayuntamiento de París reprochó a Muzio adoptar posturas "negacionistas", al haber retirado una placa conmemorativa que rendía tributo a los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina (1976-1983).

Muzio, conocido por su proximidad con la eurodiputada francesa de extrema derecha Marion Maréchal -sobrina de Marine Le Pen-, fue nombrado por el Gobierno argentino del presidente Javier Milei.

A inicios de este mes, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, había señalado que se mantenían "contactos" con las autoridades argentinas a partir de las denuncias del Ayuntamiento de París.

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La Casa de Argentina está situada en la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP).

Se trata de un campus universitario en el sur de la capital concebido tras la Primera Guerra Mundial como una "escuela de relaciones humanas para la paz" que combina alojamiento de alta calidad con un modelo de convivencia multicultural.

En sus 47 pabellones nacionales, acoge cada año a más de 12.000 estudiantes de máster, doctorandos e investigadores de unas 150 nacionalidades.