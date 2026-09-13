Rusia dice que Kiev atacó más de 10 veces centro de entrenamiento de central nuclear

"Desde la noche del 12 de septiembre, las fuerzas ucranianas han estado atacando el centro de entrenamiento de la central nuclear de Zaporiyia, perteneciente a (la agencia atómica rusa) Rosatom. Hasta el momento, se han registrado más de diez ataques con drones", informó el servicio de prensa de la planta en redes sociales.

Según datos preliminares, como consecuencia de los ataques no se registraron víctimas.

Se está evaluando la magnitud de los daños, mientras el riesgo de nuevos ataques “sigue siendo alto”, señalaron en la central.

“Los ataques a una instalación dedicada al entrenamiento de personal nuclear representan un duro golpe no solo para la infraestructura, sino también para un elemento clave del sistema de seguridad nuclear”, señalaron.

El director de Rosatom, Alexéi Lijachov, denunció este domingo la muerte de dos militares rusos en un ataque ucraniano contra unos camiones con combustible para la central de Zaporiyia.

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"El viernes se llevaron a cabo varios ataques combinados contra camiones cisterna que suministraban diésel a la central nuclear de Zaporiyia. Dos militares murieron y un gran número de soldados rusos resultaron heridos, algunos de gravedad", indicó.

Lijachov señaló que los militares estaban “apoyando una misión estrictamente civil".

Según el director de Rosatom, los ataques se produjeron muy cerca del perímetro de la mayor central nuclear de Europa, que Rusia controla desde marzo de 2022.