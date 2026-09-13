Seis muertos, 130 desaparecidos y 107 rescatados en Indonesia por el naufragio en un barco

Los equipos de emergencia, apoyados por la Marina y equipos de voluntarios, han desplegado más de una docena de embarcaciones para tratar de encontrar a las personas sin localizar, apunta en su última actualización la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas).

El ferri "Virgo Transport 8", que realizaba la ruta entre las ciudades de Surabaya -en la isla de Java- y Banjarmasin -en el sur de Borneo-, dejó de transmitir su posición alrededor de la 2:00 hora local (18:00 GMT del sábado), antes de hundirse en un punto todavía por localizar, conforme al informe preliminar.

Las últimas coordenadas sitúan al navío a unas 80 millas náuticas al suroeste de la población de Basirih Banjarmasin, en el sur de Borneo.

Basarnas apuntó que en el momento de la alerta el barco ya se encontraba "escorado" y afrontaba "condiciones meteorológicas adversas", con olas de entre 2 y 2,5 metros de altura.

Conforme al registro de embarque citado por los rescatistas, en el navío viajaban 243 personas (213 pasajeros y 30 tripulantes).

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Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.

En 2018, más de 150 personas se ahogaron cuando un ferry se hundió en uno de los lagos más profundos del mundo, en la isla de Sumatra, en uno de los peores accidentes de este tipo de la historia reciente del país.