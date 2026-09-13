Sudáfrica propone en los BRICS crear un mecanismo para evaluar la inteligencia artificial

Durante su intervención en la sesión plenaria del bloque en Nueva Delhi, el mandatario sudafricano advirtió sobre los riesgos de seguridad y ciberataques derivados del rápido avance de la IA.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que la gobernanza humana avance tan rápidamente como la propia inteligencia artificial”, afirmó Ramaphosa, tras instar a evitar que "la capacidad tecnológica supere nuestra capacidad de entenderla, supervisarla y controlarla".

Para regular este sector, el líder sudafricano planteó que los BRICS promuevan "un mecanismo internacional para la evaluación científica independiente de la IA", complementado con la notificación obligatoria de incidentes graves, principios de control humano e inversiones en capacidades soberanas de IA para las economías en desarrollo.

En el plano económico e industrial, Ramaphosa reivindicó la soberanía sobre los recursos naturales del continente y llamó a diversificar las cadenas globales de suministro.

"El procesamiento y el valor añadido a los minerales que se extraen del suelo africano deben realizarse en la fuente", aseveró.

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El presidente sudafricano defendió también acelerar el uso de monedas locales en las transacciones comerciales del grupo, fortalecer la conectividad financiera a través del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y reforzar la "soberanía médica" del Sur Global mediante la investigación conjunta de vacunas y diagnóstico.

Ramaphosa concluyó su discurso citando a la poeta y activista india Sarojini Naidu para pedir a los países miembros "una mayor sinceridad de motivos, un mayor valor en el discurso y seriedad en la acción" al encarar el grupo su tercera década de existencia.