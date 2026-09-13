Trump aparca la política y asiste a un torneo de golf en su último día de viaje a Irlanda

El jefe de la Casa Blanca llegó el sábado por la tarde al complejo de golf que posee en Doonbeg (oeste irlandés) tras reunirse brevemente en Dublín con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly; el 'taoiseach' (primer ministro) del país, Micheál Martin, y presidir un acto en la residencia del embajador estadounidense.

Trump fue recibido entre vítores mientras se paseaba anoche por el bar de socios de su hotel, ajeno a los miles de manifestantes que se congregaban en el centro de Dublín y en las inmediaciones del campo de golf y del aeropuerto de Shannon -desde donde partirá de vuelta a Estados Unidos- para protestar por su visita.

El paso de Trump por Irlanda no ha estado exento de polémica. Este sábado, al término de su encuentro bilateral con Martin, afirmó que la reunificación de la isla se producirá "tarde o temprano", unos comentarios que han levantado ampollas en el Reino Unido, especialmente entre los partidos de la oposición.

Este domingo, en declaraciones a los periodistas desde el campo de golf, volvió a insistir en esa idea. "Tienes a Irlanda del Norte y tienes a Irlanda. Me parece que lo natural sería juntarlas, pero esa es mi opinión", comentó Trump, quien aseguró que "mucha gente está de acuerdo".

Por el contrario evitó responder a otra pregunta hilada sobre la independencia de Escocia del Reino Unido, y se limitó a decir: "Me lo reservo para otro día".

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La visita de Trump a Irlanda está enmarcada en uno de los dispositivos de seguridad de mayor envergadura en la historia del país, con miles de agentes desplegados por tierra, mar y aire, carreteras cortadas y controles exhaustivos.

En esta línea, la Policía irlandesa arrestó entre el viernes y el sábado a tres mujeres, de entre unos 20 y unos 40 años, que quedaron en libertad bajo fianza tras comparecer ante la justicia irlandesa por un presunto "delito contra el orden público" en uno de los hoyos del campo de golf de Trump en Doonbeg.

Se prevé que el presidente estadounidense entregue el trofeo al ganador del Abierto de Irlanda de golf antes de volar de regreso a EE.UU. esta noche.