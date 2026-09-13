Turquía denuncia que Israel es "el mayor obstáculo" al desarrollo de Siria

"Israel busca la inestabilidad en Siria, y es el mayor obstáculo para los desarrollos positivos", dijo Fidan en una rueda de prensa junto a su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, a quien trasladó que "es importante llegar a una solución" con el Estado judío.

Según el jefe de la diplomacia turca, las acciones "desestabilizadoras" de Israel en Siria pueden incluso servir a los intereses de grupos terroristas como el Estado Islámico (EI), que mantiene células en territorio sirio que realizan atentados periódicamente.

Por su parte, Al Shaibani recordó que "la fuerza de ocupación israelí continúa violando" la soberanía siria y se sigue adentrando en el sur del país árabe, donde "tiene como objetivo los pueblos seguros y las propiedades civiles".

Asimismo, reiteró su condena al bombardeo israelí que el pasado 18 de agosto impactó contra el aeropuerto militar de Abu Duhur, cerca de Idlib y a unos 300 kilómetros de la frontera entre Siria e Israel, si se establece en los Altos del Golán sirios, que fueron anexionados a Israel en 1981.

El diplomático sirio calificó ese ataque de "mensaje de sabotaje a la vía de construcción del Estado sirio" y exigió "la retirada israelí".

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Israel bombardeó la instalación militar alegando un presunto despliegue de tropas turcas inminente en la zona, pero tanto Turquía como Siria negaron el presunto plan para desplegar tropas en Abu Duhur.

Pocos días después, delegaciones de alto nivel de Siria e Israel se reunieron en Jordania, con mediación de Estados Unidos, para buscar "medidas prácticas" que permitieran reducir la tensión generada por el ataque israelí.

Las tiranteces entre Ankara y Tel Aviv siguen en aumento, especialmente desde que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tildara a finales de agosto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de "dictador antisemita" después de que Turquía pidiera a la Interpol ejecutar una orden de detención contra el mandatario israelí.

En medio de estas tensiones, y ante las buenas relaciones entre Turquía y las nuevas autoridades de Siria, Fidan afirmó que Ergodan "planea una visita" a Damasco "en un futuro próximo", algo que se dará cuando se completen "las condiciones necesarias".