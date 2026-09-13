Tusk anuncia que Polonia reforzará la seguridad tras ataques rusos cerca de su frontera

"Tenemos que ser conscientes de que, a partir de hoy, procederemos de una manera muy reforzada, porque lo que sabemos y lo que esperamos es que las próximas semanas y meses sean un periodo de acción intensificada por Rusia", dijo en una rueda de prensa en Varsovia con ministros y representantes de los cuerpos de seguridad, en declaraciones recogidas por la agencia PAP.

"No podemos excluir que esta escalada afecte a nuestro territorio", advirtió, después de que drones de ataque rusos impactaran a pocos kilómetros de la frontera polaca en un tren de pasajeros que circulaba hacia Varsovia, sin causar heridos, y en una gasolinera cercana al paso fronterizo de Dorohusk-Jagodzin, que tuvo que ser evacuado.

Tusk señaló en alusión a este último incidente, en el que ardieron también varios camiones, que no se trata de la primera vez que Rusia intenta "paralizar un paso fronterizo".

"Lo hemos visto en Moldavia. Sabíamos que el plan ruso incluiría intentos de causar caos, paralizar y quizás incluso también destruir pasos fronterizos ucranianos y esto se aplica también a nuestro país", declaró.

Por todo ello, avanzó que los pasos fronterizos funcionarán bajo condiciones especiales durante los próximos meses y se hará lo posible para agilizar el tráfico para evitar los atascos y asegurar que no se acumulan por ejemplo vehículos cargados de combustible que pudieran ser blanco de ataques.

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Durante la madrugada del domingo, las defensas aéreas polacas detectaron más de una docena de drones de ataque rusos de propulsión a reacción Geran-5 sobre el espacio aéreo de Ucrania occidental, por lo que despegaron aviones de combate y los ciudadanos de las regiones fronterizas recibieron mensajes de alerta ante una posible incursión.