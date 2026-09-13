Ucrania anuncia un ataque contra dos refinerías rusas

La primera de ellas se encuentra en localidad de Slaviansk-na-Kubani y, según afirmó el Estado mayor del Ejército ucraniano en Facebook, es una de las mayores del sur de Rusia, con una capacidad de refinado anual de aproximadamente 5,2 millones de toneladas de crudo.

Esta refinería produce carburantes, nafta, fueloil, gasóleo de vacío y queroseno para la aviación y abastece a las fuerzas armadas rusas, agregó la institución castrense.

Poco antes, la inteligencia militar ucraniana había anunciado el ataque, cuyo efecto todavía está siendo evaluado, y había afirmado que "desde decenas de kilómetros de distancia se ve un humo espeso y el resplandor de un incendio masivo en la refinería rusa".

En el caso de la otra refinería atacada, en Nizhnekamsk, se produjo el incendio de uno de los tanques de almacenamiento, según el Ejército ucraniano.

Además, fue alcanzado otro objetivo situado en la retaguardia rusa, de acuerdo con esta fuente, un punto de almacenamiento y lanzamiento de drones en la región sureña de Rostov.

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Desde hace meses, las fuerzas ucranianas golpean prácticamente a diario con drones la infraestructura petrolera rusa, con lo que han logrado reducir de forma significativa la producción de carburante.