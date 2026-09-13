Un dron ruso impacta en un tren ucraniano a dos kilómetros de la frontera polaca

"Por segundo día consecutivo, el enemigo está atacando los ferrocarriles. Hoy en Volinia, a dos kilómetros de la frontera con Polonia, el enemigo golpeó la locomotora de un tren de pasajeros", denunció en Telegram la empresa estatal.

La tripulación del tren pudo ser advertida de la amenaza con antelación y gracias a esto no hubo que lamentar heridos, explicó la compañía, que no detalló si el tren se hallaba detenido o circulaba en el momento del impacto.

De acuerdo con la agencia de noticias polaca PAP, el tren cubría la ruta Varsovia-Kiev.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosniak-Kamysz, informó este domingo de que uno de los dorones empleados la pasada noche por Rusia para atacar Ucrania había impactado a tan sólo un kilómetro de la frontera polaca, y otro a cinco kilómetros.

Afirmó que se trataba de drones de ataque con propulsión a reactor de tipo Geran-5, que sin embargo no llegaron a violar el espacio aéreo polaco, según dijo en X.

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Ya que se detectaron de madrugada una docena de drones rusos sobre Ucrania occidental, fueron activados aviones militares para proteger en caso de necesidad el espacio aéreo polaco, según informó el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas.