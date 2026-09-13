Un muerto y 102 supervivientes en Indonesia tras incidente en un barco con 243 pasajeros

En una rueda de prensa, Putu Sudayana, director de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas) en Banjarmasin, aldea donde tenía previsto llegar el ferri, evitó precisar el número de desaparecidos. Sin embargo, conforme al registro de embarque citado previamente por los rescatistas, habría 140 personas sin localizar.

El director local de Basarnas tampoco quiso comentar qué le sucedió a la embarcación que en el momento del aviso de emergencia afrontaba "condiciones meteorológicas adversas", con olas de entre 2 y 2,5 metros de altura.

El ferri "Virgo Transport 8", que realizaba la ruta entre las ciudades de Surabaya -en la isla de Java- y Banjarmasin -en el sur de Borneo-, dejó de transmitir su posición alrededor de la 1:00 hora local (17:00 GMT del sábado).

Las últimas coordenadas sitúan al navío a unas 80 millas náuticas al suroeste de la población de Basirih Banjarmasin, sur de Borneo.

Tras recibir la alerta, Basarnas movilizó varias naves para el operativo de búsqueda y rescate, que continúan operando desde primeras horas del día.

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Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.

En 2018, más de 150 personas se ahogaron cuando un ferry se hundió en uno de los lagos más profundos del mundo, en la isla de Sumatra, en uno de los peores accidentes de este tipo de la historia reciente del país.