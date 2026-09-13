Un muerto y más de 30 desaparecidos por el naufragio de un barco en Vanuatu

El ferri "MV Matui" zarpó el viernes con más de 40 pasajeros y tripulantes desde la isla Espiritu Santo, en el oeste del archipiélago, con destino a la isla de Ambae, en la región central del país, en medio de un fuerte temporal.

Las autoridades, que no han precisado cuándo sucedió el accidente, han rescatado con vida a 15 pasajeros, mientras que "más de 30 personas siguen desaparecidas en el mar", señala un comunicado publicado en Facebook.

"Nuestros corazones y oraciones están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan", apunta el texto.

Según el diputado Matai Seremiah de la región de Luganville -la segunda ciudad más poblada del país y ubicada en el sur de Espíritu Santo- la búsqueda en mar abierto se centra en la costa sureste del país "hacia donde las corrientes podrían haber arrastrado a los supervivientes".

"Esta tragedia parece ser consecuencia de los fuertes vientos y de la falta de atención a las alertas marítimas, así como posiblemente de negligencias, incluida la sobrecarga de la embarcación", remarca el comunicado oficial que insta a las navieras a aumentar la seguridad del trasporte marítimo.

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El Gobierno señala que las autoridades han abierto una investigación para determinar los motivos del naufragio y sus posibles responsabilidades.

El transporte marítimo es fundamental en Vanuatu, una nación formada por un archipiélago de 80 islas, aunque la mayoría está deshabitada.