Un videojuego para "cazar" a Stroessner revive una de las etapas más violentas de Paraguay

La obra, que lleva por título 'Stroessner’s Hunt' (La Caza de Stroessner), fue lanzada en Google Play recientemente por la plataforma indie Kuio Games, que lidera el desarrollador paraguayo Fernando Martínez, y recuerda los sucesos contra la Ligas Agrarias Cristianas, que dejaron unos 400 detenidos, más de 200 torturados y una decena de desaparecidos durante la Semana Santa de 1976 en el país.

"Creo que fue un momento muy importante de lo que es de Paraguay, es algo que interesa también, algo que a mí me llama la atención, a mí me da mucha curiosidad esa época", dijo Martínez en una conversación con EFE sobre su decisión de ambientar el videojuego en esta etapa de la vida política local.

Semanas después de su lanzamiento, el videojuego acumula varios centenares de descargas, un número que Martínez considera "aceptable" para una plataforma sin músculo financiero detrás y que apenas ha hecho promoción del que, por ahora, es su producto más importante.

El desarrollador explicó que ya trabaja en un segundo episodio de esta obra que a ratos es de rol o RPG, y a ratos de 'shooting' o disparos, con el jugador teniendo la oportunidad de defenderse de los NPC (sigla en inglés que identifica a los jugadores que controla el sistema que dirige el videojuego) que representan a las fuerzas de seguridad del 'Stronato'.

Sobre esto último, la historiadora paraguaya Margarita Durán Estragó aclaró a EFE que en la 'Pascua Dolorosa' las fuerzas del Gobierno de Stroessner reprimieron sin resistencia a los campesinos y obreros reunidos bajo el paraguas de las Ligas Agrarias Cristianas, que perseguían la independencia económica de los campesinos.

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De igual forma, explicó que varios de los integrantes de las Ligas Agrarias Cristianas estaban convencidos de que podían lograr un cambio de modelo político en Paraguay y se habían afiliado a la subversiva Organización Primero de Marzo, lo que dio al 'Stronato' una justificación para actuar contra los campesinos.

En 'Stroessner’s Hunt', el jugador aparece en una zona boscosa y debe eludir a los militares leales al dictador. Más adelante, se hace de un arma y debe batirse a disparos para rescatar a un colega de la tortura.

Con una mecánica de juego sencilla e intuitiva, las acciones son vistas de forma cenital, un elemento que ayudó al desarrollador a ocultar los rostros de los personajes.

"Sí me preocupa ofender a algunas personas que estuvieron en ese momento, o relatarlo de forma incorrecta", admitió Martínez tras reconocer que la historia de la 'Pascua Dolorosa' es compleja.

"Lo que más me preocupa es no tener los datos correctos, y hago todo lo posible para que sea de la mejor forma", agregó.

Asimismo, explicó que para las ilustraciones de los paisajes del juego usó inteligencia artificial, lo mismo que para las voces, que en esta primera versión están en inglés.

"El juego está en inglés (...), eso lo voy a actualizar en el futuro, porque las voces en español sonaban no paraguayas, sonaban muy colombianas o muy mexicanas. Yo dije, 'no puedo hacer un juego paraguayo que suene a un español distinto al paraguayo'", indicó.

También fueron hechas con IA las cinemáticas de introducción del juego, mientras que la música es libre.

El videojuego es gratuito y no tiene publicidad, lo que deja a Kuio Games sin ingresos por el producto.

"Todavía no entiendo el mercado, entonces yo dije 'no quiero comenzar a hablar de dinero, involucrar dinero, con algo demasiado inicial'. Quiero ver de qué se trata ahora", sostuvo al respecto.