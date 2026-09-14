Al menos 21 muertos en Sudáfrica por el choque de dos minibuses y un automóvil

El accidente ocurrió a las 23.30 hora local (21.30 GMT) del domingo en la carretera N1, entre las ciudades de Prince Albert y Leeu-Gamka, en la provincia de Cabo Occidental (sur), según un comunicado de la Corporación de Gestión del Tráfico Vial (RTMC, en inglés) recogido este lunes por medios locales.
"La Policía halló dos minibuses Toyota que chocaron de frente, y un coche familiar Suzuki que impactó contra uno de los autobuses", dijo el portavoz de la Policía de Cabo Occidental, Christopher Spies.
Como resultado del choque, este tramo de carretera fue cerrado y las autoridades instaron a los conductores a evitar la zona y a prever "demoras significativas".
Un total de 18 personas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos, y otras tres fallecieron tras su traslado a hospitales cercanos.
Las autoridades aún no han determinado la causa del accidente, que está siendo investigado.
Este tipo de accidentes no son inusuales en Sudáfrica, donde once personas murieron el pasado 30 de julio, incluidos cinco menores de edad, y otras 66 resultaron heridas tras volcar un autobús cerca de la localidad de Trompsburg, en el Estado Libre (centro).
El pasado enero, la ministra sudafricana de Transporte, Barbara Creecy, señaló que el número de muertos en accidentes de tráfico en Sudáfrica es una "vergüenza nacional".
Creecy hizo ese comentario tras presentar estadísticas de la pasada temporada de fiestas navideñas en el país, en la que solamente en diciembre murieron 1.427 personas en la carreteras sudafricanas, un 5 % por menos que un año antes.