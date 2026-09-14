Al menos 21 muertos en Sudáfrica por el choque de dos minibuses y un automóvil

Al menos 21 muertos en Sudáfrica por el choque de dos minibuses y un automóvil

Nairobi, 14 sep (EFE).- Al menos 21 personas murieron y otras cuatro resultaron gravemente heridas en Sudáfrica en un accidente causado por la colisión de dos miniautobuses y un coche particular la noche del domingo, informó la autoridad de gestión del tráfico de carreteras del país.