Al menos un muerto y 25 desaparecidos tras naufragio en el Mediterráneo oriental

"Han sido rescatadas 51 personas con vida y ha sido recuperado un cadáver", señaló el portavoz.

El siniestro ocurrió este lunes a unas 39 millas náuticas al sur de la pequeña isla griega de Gavdos, situada a su vez unos pocos kilómetros al sur de la isla de Creta.

Según los testimonios de los rescatados, en el barco había un total de 77 personas, por lo que la Guardia Costera continuaba con la operación de búsqueda y rescate en la zona.

Los rescatados están siendo trasladados a Creta para su identificación y registro, mientras que hasta el momento se desconoce su procedencia, edad o género.

Desde ayer, domingo, los autoridades griegas han rescatado a 353 migrantes al sur de Creta, en seis operaciones distintas, informó la Guardia Costera.