Asume la nueva gerente de Salud del IPS y revela cuáles serán sus prioridades

En contacto con Cardinal 730 AM, la nueva gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), Dra. Irene Benítez, habló sobre una hoja de ruta centrada en resolver las carencias más urgentes de los asegurados, destacando la necesidad de brindar un acompañamiento integral y transversal dentro de la institución para optimizar la calidad del servicio de salud.

En este sentido, mencionó que entre los ejes principales de su administración será garantizar el abastecimiento constante y la trazabilidad de los insumos médicos en toda la red hospitalaria. La titular del área enfatizó la importancia de la previsibilidad para aliviar la carga de las familias:

“Yo creo que la transparencia es también un polo en el que estamos de acuerdo en implementar y sobre todo la previsibilidad de los medicamentos, para que el paciente no tenga que andar de un hospital a otro en busca de insumos o de medicamentos”, afirmó.

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Para mitigar los recurrentes problemas de desabastecimiento, la doctora Benítez confirmó que ya se encuentran diseñando alternativas financieras en conjunto con otros sectores de la previsional.

Mejoras del call center y atención al asegurado del IPS

La reestructuración del sistema de agendamiento y el trato directo al público también forman parte central del plan de trabajo a corto plazo. La nueva gerente señaló que buscarán potenciar la atención telefónica para evitar demoras innecesarias.

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“En cuanto a los puntos de atención, el call center es un servicio que buscamos optimizar para hacer más eficiente el sistema de agendamiento, ampliar el acceso y mejorar la calidad de la atención al paciente, refirió.

Finalmente, Benítez destacó que el trabajo previo realizado en conjunto con especialistas de áreas altamente sensibles, asegurando que la transparencia técnica permitirá ofrecer un servicio más justo y eficiente.

Cambios en IPS se da en medio de una creciente tensión en el sector salud

La llegada de la doctora Irene Benítez a la Gerencia de Salud del IPS se da en el marco de una reestructuración estratégica impulsada por el Ejecutivo. Benítez asume en reemplazo del doctor Derlis León, quien fue designado como nuevo presidente de la previsional tras la salida de Isaías Fretes, quién fue recientemente anunciado al frente del Ministerio de Salud Pública.

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Esta rotación en las altas cúpulas sanitarias responde a la fuerte presión de los gremios médicos, que se encuentran a las puertas de una nueva huelga nacional. Entre sus principales exigencias destacan el reajuste salarial para el personal de blanco y la reposición urgente de medicamentos e insumos básicos en los centros de atención.

Ante este escenario de conflicto latente, la gestión de Benítez asume el reto de agilizar respuestas a reclamos históricos, por lo que buscará priorizar la previsibilidad de fármacos, la optimización de las citas y la mejora del servicio para descomprimir la crisis del sistema.