Alemania ordenará trasladados obligatorios de soldados a la brigada de Lituania

Alrededor del 80 % de los puestos militares ya están cubiertos exclusivamente por voluntarios, dijo Pistorius en una nota difundida por su ministerio.
Desde mayo, más de 2.500 soldados se han ofrecido voluntariamente, lo que, a juicio del ministro alemán de Defensa, "es una señal contundente" de que el principio de voluntariedad funciona y las medidas destinadas a hacer más atractiva la carrera militar están dando resultado.
Sin embargo, afirmó, "para cubrir las pocas áreas que todavía presentan escasez de personal, se recurrirá a medidas obligatorias complementarias".
Está previsto desplegar sobre el terreno 4.800 soldados y 200 empleados civiles.
Entre las opciones que se están estudiando figuran destacamentos de corta duración, modelos de rotación y estancias temporales por motivos de servicio, según Defensa.
Según las previsiones actuales, la proporción de personal obligado a participar se situará probablemente en el rango de varios cientos.
Pistorius indicó que la infraestructura, el material y el personal estarán disponibles a tiempo para que la primera brigada de las Fuerzas Armadas plenamente preparada para el combate pueda estar operativa en el extranjero.
Esto incluye desde los alojamientos para las tropas y la escuela alemana en el extranjero de las Fuerzas Armadas hasta los carros de combate, señaló.