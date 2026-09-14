Alemania ordenará trasladados obligatorios de soldados a la brigada de Lituania

Alemania ordenará trasladados obligatorios de soldados a la brigada de Lituania

Berlín, 14 sep (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, admitió este lunes que no hay suficientes voluntarios para cubrir una brigada completa que Alemania desplegará en Lituania hasta finales de 2027, por lo que obligará a una parte de los militares a trasladarse al país báltico.