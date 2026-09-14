Baréin insiste en que "todos los países" del Golfo deben participar en acuerdo sobre Ormuz

"Todos los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) deben participar en este acuerdo, dada la relación entre la seguridad del estrecho y la seguridad de sus suministros", dijo el viceprimer ministro bareiní, Jaled bin Abdala Al Jalifa, durante una sesión del Consejo de Ministros de Baréin.

Bin Abdala recordó "la firme postura" del reino respecto a la gestión relacionada con la navegación en Ormuz, que debe estar basada en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar del año 1982, adoptada por la Organización Marítima Internacional (OMI), y debe preservar "el derecho de tránsito de todos los buques sin discriminación, tasas ni permisos".

Esto tiene lugar después de que Irán y los países árabes del golfo Pérsico -incluido Irak- acordaran posponer de forma indefinida la reunión que estaba prevista para este lunes en Salalah, en la costa del mar Arábigo de Omán, para abordar rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, anunció en su cuenta de X que el encuentro fue pospuesto "en aras del consenso", mientras que manifestó su compromiso "con fomentar el diálogo que apoye la estabilidad y la cooperación duradera" en Oriente Medio.

A la reunión estaban invitados todos los países del CCG -Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Omán-, además de Irán e Irak, pero Manama rechazó el sábado su participación en cualquier encuentro con Teherán hasta que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos países.