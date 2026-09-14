Bolsa de Londres sube un 0,44 % pese a las dudas sobre la IA

Bolsa de Londres sube un 0,44 % pese a las dudas sobre la IA

Londres, 14 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este lunes con una subida del 0,44 %, segundo día de crecimiento después de que el viernes emprendiese cierta recuperación que puso fin a una racha de seis jornadas de pérdidas y pese a las dudas en los mercados sobre el futuro de la IA.