Mundo
14 de septiembre de 2026 a la - 13:55

Bolsa de Londres sube un 0,44 % pese a las dudas sobre la IA

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Londres, 14 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este lunes con una subida del 0,44 %, segundo día de crecimiento después de que el viernes emprendiese cierta recuperación que puso fin a una racha de seis jornadas de pérdidas y pese a las dudas en los mercados sobre el futuro de la IA.

Por EFE
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El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', ganó 47,13 puntos, hasta quedar en 10.697,57. Por su parte, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- cayó un 0,59 %,, hasta situarse en 23.834,48 puntos.

Lideraron las ganancias tres empresas tecnológicas: Sage (5,27 %) y Relx (5,17 %), dedicadas ambas a la gestión empresarial, y GSK, que aplica la tecnología al sector biofarmacéutico.

Entre los perdedores de la sesión destacó otra empresa tecnológica, Halma (-5,56 %), seguida por la minera Antofagasta (-5,38 %) y la compañía Weir (-4,48 %), fabricante de maquinaria para la extracción minera.