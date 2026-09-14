Bolsa de Londres sube un 0,44 % pese a las dudas sobre la IA

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', ganó 47,13 puntos, hasta quedar en 10.697,57. Por su parte, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- cayó un 0,59 %,, hasta situarse en 23.834,48 puntos.
Lideraron las ganancias tres empresas tecnológicas: Sage (5,27 %) y Relx (5,17 %), dedicadas ambas a la gestión empresarial, y GSK, que aplica la tecnología al sector biofarmacéutico.
Entre los perdedores de la sesión destacó otra empresa tecnológica, Halma (-5,56 %), seguida por la minera Antofagasta (-5,38 %) y la compañía Weir (-4,48 %), fabricante de maquinaria para la extracción minera.