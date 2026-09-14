Boric se suma al Club de Madrid, organización internacional que reúne ex jefes de Estado

"Su amplia experiencia en liderazgo político, políticas sociales, protección ambiental y asuntos públicos, combinadas con su fuerte compromiso con la democracia, el mutilateralismo y la defensa de derechos humanos y sociales, se alinea estrechamente con la misión del Club de Madrid", destacó la entidad en la presentación de Boric.

Además, lo describió como un exmandatario que "ha dedicado su carrera al avance en derechos sociales, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción de una sociedad más sostenible e inclusiva".

El Club de Madrid es el mayor foro mundial de expresidentes y ex primeros ministros democráticos, cuenta con más de 130 miembros de más de 70 países, entre los que se incluye la exmandataria chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), quien además es vicepresidenta del foro.

La entidad, de carácter independiente, apartidista y sin animo de lucro, tiene como objetivo integrar sus experiencias para contribuir a las transiciones democráticas, la prevención de crisis y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas.

La organización resaltó que durante la administración de Boric, liderada por una coalición de partidos políticos de centroizquierda, se promovieron iniciativas que resguardaron los derechos sociales como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y una reforma de pensiones que incrementó las prestaciones para adultos mayores.

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"Durante la administración del expresidente, se fortaleció la capacidad institucional y se incrementaron los recursos para la seguridad pública, al tiempo que se promovían políticas públicas centradas en la descentralización y la protección del medio ambiente", resaltó la corporación.

La corporación también adelantó que el expresidente trabaja en la creación de una fundación "comprometida con la construcción de un país y una América Latina más seguros y sostenibles" y que busca contribuir al debate público en temas como democracia, multilateralismo y defensa de derechos humanos.

Boric asumió lao presidencia de Chile con 36 años, el más joven en la historia del país, fue diputado (2014-2022) y durante su paso por la universidad presidió la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), trayectoria que fue destacada por el Club de Madrid como "una figura clave del liderazgo estudiantil en el marco de las movilizaciones sociales".

Los expresidentes de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle 1994-2000 y Ricardo Lagos (2000-2006) también forman parte de esta organización al igual que los exmandatarios Bill Clinton de Estados Unidos, Felipe Calderón de México o José María Aznar de España, entre otros.