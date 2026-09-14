CAF destinará 12.000 millones de dólares a la transformación digital en Latinoamérica

La institución comunicó su propósito durante el Foro Internacional 'Digitalizar para transformar. Tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe', realizado este lunes en la capital chilena con la presencia de autoridades de varios países latinoamericanos.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, inauguró el evento, realizado en el Metropolitan Santiago Convention & Event Center, donde invitó a los países de la región a no ser "consumidores pasivos" de las nuevas tecnologías, sino a integrarlas para desarrollar oportunidades con la inteligencia artificial (IA).

"Ningún país de América Latina y el Caribe puede incidir por sí solo en las reglas que definirán el futuro de la inteligencia artificial. Una región coordinada puede compartir capacidades, convertir soluciones locales en bienes regionales y negociar desde una posición más sólida", aseguró Díaz-Granados en su discurso de apertura.

La CAF duplicará el monto de financiamiento hasta 2031 como parte de su Agenda de Transformación Digital, al tiempo que explicó que "trabajará con aliados financieros y el sector privado para movilizar recursos adicionales que estén a la altura de la magnitud del desafío".

"Las decisiones sobre gobernanza de datos, acceso al cómputo, estándares, empleo y seguridad no pueden tomarse sin la participación de nuestra región", añadió Díaz-Granados.

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El Banco de Desarrollo se propone ser un punto de conexión entre países para que, a través de su experiencia y capacidad de articulación, se compartan conocimientos y se establezcan diálogos para avanzar en una agenda regional, explicaron en un comunicado.

La agenda que la CAF quiere poner en marcha abarca tres áreas mencionadas: la primera es "fortalecer capacidades públicas para usar IA de manera segura, responsable y efectiva".

Asimismo, abordan la propuesta de "financiar conectividad, centros de datos, infraestructura de procesamiento, ciberseguridad y otros habilitadores críticos, y acompañar la transformación productiva, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, para que la adopción de IA se traduzca en innovación, mejores procesos y empleos de calidad".

La propuesta volverá a ser conversada en el Foro CAF que la corporación tiene previsto desarrollar en Panamá, en enero de 2027, en el cual el tema central será IA y el futuro digital.