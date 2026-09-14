Cancelan 'Sunday in the park with George' tras bajas de Ariana Grande y Jonathan Bailey

En un comunicado difundido en redes sociales, la promotora teatral de la obra, Empire Street Productions, dijo este lunes que la producción prevista de 'Sunday In The Park With George' para 2027 en el teatro londinense del Barbican "ya no continuará según lo programado".

En este sentido, indicaron que mantendrán los derechos de la obra "con vistas a presentar la producción en 2028", y que los detalles de la misma se anunciarán "a su debido tiempo".

En el comunicado no se menciona el motivo detrás de la cancelación de las funciones teatrales en Londres de la obra original de Stephen Sondheim, pero se sobreentiende que es debido a la salida de Grande y Bailey, que inicialmente iban a ser sus protagonistas principales.

A principios de agosto, y en mitad de su gira mundial 'Eternal Sunshine', Ariana anunció que se alejaría de los focos tras finalizar los conciertos y que, como consecuencia, no participaría en 'Sunday in the Park with George'.

Del mismo modo, el pasado 1 de septiembre, Empire Street anunció con un comunicado que Bailey había decidido también abandonar la producción "tras la salida de Ariana Grande", si bien entonces indicó que tenía previsto seguir adelante con un nuevo casting.