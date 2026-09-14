Candidato a edil en Paraguay dice haber sido víctima de robo semanas antes de comicios

En declaraciones a medios locales, Jonathan Back, quien se identificó como aspirante por el gobernante Partido Colorado, dijo que entre nueve y diez sujetos que describió como "fuertemente armados" forzaron el portón de entrada e irrumpieron en su casa el domingo por la noche tras hacerse pasar por agente de la Secretaría Antidrogas (Senad).

"Llegaron junto a mí, de una directamente, me abordaron, manos en alto y querían que yo abra mi caja fuerte", relató Back, un reconocido empresario de la zona, a la Radio 780 AM.

El candidato indicó que los asaltantes, quienes hablaban en guaraní y en español, se llevaron la caja fuerte, que, aseguró, contenía cheques, documentos, joyas, relojes y dinero en efectivo, entre guaraníes, dólares y reales.

Back aseguró que los delincuentas "ya sabían lo que tenía" y "lo que no", llegaron "directo al objetivo".

Admitió que por su empresa siempre maneja un "flujo de caja" y que esta semana había vendido unos automóviles por montos "mayores", sin precisar más detalles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El próximo 4 de octubre, unos cinco millones de electores están llamados a las urnas para las votaciones municipales, en las que se elegirán 263 alcaldes y las Juntas Municipales para el periodo 2026-2031.