Mundo
14 de septiembre de 2026 a la - 17:35

Candidato a edil en Paraguay dice haber sido víctima de robo semanas antes de comicios

Imagen sin descripción

Asunción, 14 sep (EFE).- Un candidato a concejal del municipio de Santa Rosa del Monday, en el este de Paraguay, denunció este lunes haber sido víctima de un robo en su vivienda por parte de un grupo de hombres armados, un hecho que tiene lugar a menos de un mes de los comicios locales del próximo 4 de octubre.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En declaraciones a medios locales, Jonathan Back, quien se identificó como aspirante por el gobernante Partido Colorado, dijo que entre nueve y diez sujetos que describió como "fuertemente armados" forzaron el portón de entrada e irrumpieron en su casa el domingo por la noche tras hacerse pasar por agente de la Secretaría Antidrogas (Senad).

"Llegaron junto a mí, de una directamente, me abordaron, manos en alto y querían que yo abra mi caja fuerte", relató Back, un reconocido empresario de la zona, a la Radio 780 AM.

El candidato indicó que los asaltantes, quienes hablaban en guaraní y en español, se llevaron la caja fuerte, que, aseguró, contenía cheques, documentos, joyas, relojes y dinero en efectivo, entre guaraníes, dólares y reales.

Back aseguró que los delincuentas "ya sabían lo que tenía" y "lo que no", llegaron "directo al objetivo".

Admitió que por su empresa siempre maneja un "flujo de caja" y que esta semana había vendido unos automóviles por montos "mayores", sin precisar más detalles.

El próximo 4 de octubre, unos cinco millones de electores están llamados a las urnas para las votaciones municipales, en las que se elegirán 263 alcaldes y las Juntas Municipales para el periodo 2026-2031.