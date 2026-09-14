Carney acelera el acercamiento de Canadá a la UE con amplio respaldo ciudadano

Carney declaró la noche del domingo en Toronto que Canadá "no está buscando convertirse en miembro de la Unión Europea", después de informaciones que apuntaban a la posibilidad de algún tipo de estatus de "miembro asociado".

"Lo que buscamos, y sobre lo que comenzaremos las conversaciones, es una alianza única entre Canadá y la Unión Europea", afirmó. "Compartimos los mismos valores, tenemos las mismas prioridades y unas fortalezas muy complementarias", añadió.

La aclaración de Carney coincidió con el inicio este lunes en Toronto de la Cumbre de Inversión de Canadá, con la que el Gobierno aspira a catalizar un billón de dólares canadienses (unos 720.000 millones de dólares estadounidenses) en inversiones durante los próximos cinco años, y precede a su viaje a Europa.

El foro reunió a centenares de responsables de grandes fondos, como BlackRock o Blackstone, y multinacionales para presentar proyectos en energía, minerales críticos, infraestructuras, defensa y tecnología.

El martes, Carney iniciará un viaje a Europa que lo llevará a Estrasburgo, donde el jueves pronunciará un discurso ante el Parlamento Europeo y mantendrá reuniones con responsables comunitarios, y posteriormente a Liverpool, donde se entrevistará por primera vez con el primer ministro británico, Andy Burnham.

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Fuentes diplomáticas europeas en Canadá señalaron a EFE que, aunque la visita responde a una invitación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Ottawa insistió en que se produjera precisamente ahora, cuando las negociaciones comerciales con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, atraviesan un momento complicado.

Según las mismas fuentes, el objetivo no pasa por un gran acuerdo que vincule formalmente a Canadá con la UE, sino por una integración gradual y sectorial basada, entre otros aspectos, en una mayor convergencia regulatoria que facilite el reconocimiento mutuo de estándares y la actividad empresarial a ambos lados del Atlántico.

La estrategia parece contar con un fuerte respaldo social. Una encuesta de Abacus Data divulgada este lunes señaló que el 81 % de los canadienses apoya una mayor integración con la UE sin que Canadá se convierta en miembro del bloque y el 80 % respalda profundizar la cooperación estratégica en política exterior, defensa y economía.

Además, un 61 % considera que estrechar la relación con Europa aumentaría la independencia económica canadiense y un 56 % cree que Canadá comparte más valores, estilo de vida y visión del mundo con los países de la UE que con Estados Unidos, frente a un 16 % que se inclina por su vecino del sur.