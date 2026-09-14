China se muestra preocupada por ataques en el mar Rojo y pide solución diplomática

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun expresó hoy en una rueda de prensa rutinaria su "preocupación" por la situación que ha causado víctimas civiles inocentes y daños en instalaciones civiles, como las de energía.

"Los ataques contra instalaciones civiles relacionadas con la vida y el sustento de la población son inaceptables. La creciente inestabilidad en la región no beneficia los intereses de ninguna de las partes", expresó Guo.

Al tiempo, el portavoz defendió que "la soberanía y seguridad de todos los países deben ser respetadas" y que "resolver las disputas por la vía política y diplomática es la única salida".

"China hace un llamamiento a las partes implicadas para que mantengan la moderación, alivien las tensiones mediante la comunicación y el diálogo, e impulsen una pronta distensión de la situación", aseguró.

El pasado 8 de septiembre, los hutíes -aliados de Irán- lanzaron numerosos ataques contra bases e infraestructura de Arabia Saudí como instalaciones de la petrolera saudí Aramco y la base aérea de Khamis Mushait, que dejaron al menos 73 personas heridas, entre ellas mujeres y niños.

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Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen reivindicaron la operación militar como respuesta a lo que calificaron como una nueva campaña de bombardeos de Riad contra territorio yemení.

Los nuevos ataques y acusaciones recíprocas entre los hutíes y Riad se producen en medio de una grave escalada militar en el Yemen que amenaza el acuerdo de alto el fuego de 2022, mediado por Naciones Unidas para poner fin al conflicto, desatado en 2014.

Los hutíes emprendieron a finales de agosto ofensivas militares contra territorio bajo control del Gobierno yemení, especialmente en la provincia rica en petróleo de Marib y en la costa del mar Rojo, en un movimiento que eleva la tensión en torno al estrecho de Bab al Mandeb, una ruta marítima estratégica.

La monarquía árabe, que es a la vez el mayor productor de petróleo de la OPEP, está sufriendo grandes pérdidas al encontrar severas dificultades para exportar su crudo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra de Irán, y de la campaña de los hutíes y la prohibición de paso a sus buques por el mar Rojo.