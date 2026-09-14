Comisión Europea: "Hay que actuar de forma más estratégica en el Ártico"

"Lo que pase aquí, en el Ártico, tiene un impacto directo en Europa. Por eso tenemos que estar más presentes, actuar de forma más estratégica, estar más concentrados y ser más visibles", dijo este lunes desde Rovaniemi (Finlandia) el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, que recordó que Bruselas está preparando una nueva estrategia para la región.

A su llegada a una cumbre con algunos líderes europeos y de la UE para analizar la situación de esa región polar, Síkela señaló como ejes de esa estrategia la seguridad y la paz, el desarrollo económico y las comunidades locales, con el clima como prioridad transversal.

"El Ártico se calienta cuatro veces más rápido que la media mundial", subrayó.

El comisario checo destacó además la voluntad de la UE de estrechar sus asociaciones en toda la región, siguiendo el modelo de Groenlandia, donde Bruselas anunció recientemente un paquete de inversiones de 200 millones de euros.

"Creo que la UE puede ofrecer mucho: una asociación sólida, basada en valores compartidos y en la fiabilidad", declaró el responsable comunitario, quien explicó que ultima una estrategia europea para el Ártico basada en tres pilares: seguridad y paz; desarrollo económico y comunidades locales; clima como prioridad transversal.

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Preguntado por China, Síkela señaló que las nuevas rutas comerciales que el deshielo puede abrir y que acortarían las conexiones entre Asia y Europa deben formar parte de la reflexión europea, con el objetivo de aprovechar esas oportunidades tanto para la UE como para sus socios en el Ártico.

Por su parte, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, subrayó que la seguridad y el cambio climático están "muy conectados" en el Ártico y alertó de la creciente competencia entre potencias en la región.

Kallas advirtió además del riesgo que supone la flota fantasma rusa, a la que calificó de "bombas ecológicas en nuestras aguas", y señaló que la seguridad en el Ártico y en el flanco oriental de Europa están interconectadas.