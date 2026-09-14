Consejo de las Américas premia a los directores de LATAM, Rappi, Banco do Brasil y Atlas

La asociación estadounidense, fundada por el magnate David Rockefeller, expuso en un comunicado que entregará el premio a 'CEO del año' a Roberto Alvo, director general de LATAM Airlines, por su "extraordinario liderazgo al transformar" la compañía "durante uno de los períodos más desafiantes en la historia de la industria de la aviación".

Los 'BRAVO Business Awards' también reconocerán el 'Legado' del Banco do Brasil, el más antiguo de dicho país y que está liderado por primera vez por una mujer, Tarciana Medeiros, mientras que los fundadores de Rappi, Felipe Villamarín y Sebastián Mejía, obtendrán el premio de 'Faro de innovación'.

Además, el director general de la compañía Atlas Renewable Energy, Carlos Barrera, recibirá el reconocimiento al 'CEO innovador del año' por su "capacidad para transformar la empresa que fundó en 2017 en el mayor productor independiente de energía renovable de América Latina".

El COA, que promueve el libre comercio y los mercados abiertos, entregará los premios el 19 de noviembre en Miami en una gala en la que reunirá a ejecutivos de compañías "multilatinas", líderes gubernamentales, emprendedores, e inversionistas globales.

El encuentro de este año también discutirá la inteligencia artificial (IA) y el potencial de la Latinoamérica en inversiones en centros de datos e infraestructura en la nube, la vía de expansión de algunas compañías latinoamericanas en EE.UU. y las oportunidades de negocio que la región puede capitalizar.

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"Los galardonados de este año ejemplifican la innovación y el liderazgo que están fortaleciendo las industrias, creando oportunidades y promoviendo la prosperidad en toda América Latina", afirmó Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).