Dos muertos y una veintena de heridos en ataques de Israel a tiendas desplazados en Gaza

Los dos fallecidos se produjeron en un ataque contra una tienda en el campamento de desplazados de Abu Jadra de la ciudad de Gaza, norte del enclave, en el que una decena de personas resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños, según indicó la Media Luna Roja Palestina.

Otro de los ataques fue un bombardeo con dron de una tienda en el campo de desplazados egipcio de Nuseirat, centro de la Franja, que hirió a seis personas, dos de ellas críticas, trasladadas al hospital Mártires de Al Aqsa, informó este centro hospitalario.

El tercer ataque israelí fue contra una tienda en un tercer campamento de desplazados, el de Atiaf, ubicado en Al Mawasi, localidad costera del sur de Gaza donde viven cientos de miles de desplazados de la ofensiva israelí, que ha dañado o destruido un 80 % de la infraestructura de Gaza.

En este ataque, varias personas resultaron heridas críticas y fueron trasladadas al hospital Naser, según información de este centro.

De acuerdo al último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos este martes, las tropas israelíes han matado a 73.786 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.372 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.

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A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.