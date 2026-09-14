EEUU impide que el vicepresidente de Irán acuda a la Conferencia General del OIEA en Viena

El embajador de EE.UU. ante el OIEA, Preston Wells Griffith, confirmó ante el pleno de la conferencia que Washington "se opuso a la solicitud de exención (de sanciones)" contra Eslami presentada por Austria como país que acoge la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

De acuerdo a las reglas del comité de sanciones de la ONU, prosiguió el diplomático, el Consejo de Seguridad denegó la petición de Viena.

Apoyado por Rusia, el embajador iraní ante el OIEA, Ali Reza Najafi, protestó contra la retirada del visado por parte de Austria, país al que acusó de violar el acuerdo de sede con el OIEA.

"La denegación de acceso contraviene la letra y el espíritu del marco legal que rige el acceso a las reuniones del OIEA", aseguró el representante iraní.

Para Najafi, la denegación del visado austríaco es "consecuencia del incumplimiento de su obligación legal explícita como país anfitrión. Ese incumplimiento no puede justificarse. No existe fundamento legal para ello".

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Según la agencia de noticias austríaca APA, el embajador de Austria en Teherán fue convocado al Ministerio de Exteriores de Irán para protestar contra la decisión.

Un representante austríaco explicó ante el pleno de la conferencia que Viena solicitó una exención de la prohibición de viajar para Eslami, lo que fue rechazado por el Consejo de Seguridad, por lo que se vio obligada a retirar el visado.

Wells Griffith, por su parte, destacó que una participación de Eslami en la conferencia internacional "solo habría servido para que Irán explotara los procedimientos del OIEA como plataforma de propaganda, eludiendo al mismo tiempo una cooperación sustantiva, socavando la credibilidad del propio organismo".

Bajo la supervisión de Eslami "Irán enriqueció uranio a niveles incompatibles con fines pacíficos", aseguró el representante de EE.UU. en referencia a más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel cercano al necesario para fabricar bombas atómicas, por parte de Irán.

En años anteriores, Eslami había participado en las conferencias generales del OIEA.

Estados Unidos e Israel bombardearon en junio de 2025 las principales instalaciones nucleares de Irán, tras más de 20 años de disputa diplomática en torno a su programa nuclear.

Desde aquellos bombardeos, la República Islámica deniega a los inspectores del OIEA acceso a las instalaciones dañadas alegando razones de seguridad.

El organismo con sede en Viena sigue sin saber dónde se encuentra el uranio altamente enriquecido, lo que ha criticado en varios informes.

Ante esta situación, la Junta de Gobernadores, el órgano ejecutivo del OIEA, adoptó la semana pasada una resolución crítica con Irán y remitió el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU.

Tras el colapso del acuerdo nuclear internacional con Irán (JCPOA, en sus siglas en inglés), que limitada el alcance del programa atómico a cambio de incentivos económicos y políticos, sanciones internacionales fueron reinstauradas contra Teherán en septiembre de 2025.

Rusia y China, aliados de Irán y miembros permanentes del Consejo de Seguridad, protestaron contra esa decisión pero no lograron impedir la reinstauración de las sanciones.