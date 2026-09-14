Ejército israelí mata a palestino en ataque contra Mawasi, al sur de la Franja de Gaza

Según este centro médico, al que fue desplazado el cuerpo del fallecido y "varias víctimas", un misil de reconocimiento impactó contra una tienda de campaña en el campamento Al Amal, en el área de Mawasi (próxima a Jan Yunis).

Mawasi es una localidad costera del sur de Gaza donde viven cientos de miles de desplazados de la ofensiva israelí, que ha dañado o destruido un 80 % de la infraestructura de Gaza.

Horas antes, las FDI lanzaron ataques a tiendas de desplazados en varios puntos de la Franja de Gaza, que mataron a dos personas e hirieron a una veintena más, algunas en estado crítico, detallaron servicios de emergencias y sanitarios de la Franja palestina.

Esos dos fallecidos se produjeron en un ataque contra una tienda en el campamento de desplazados de Abu Jadra de la ciudad de Gaza, norte del enclave, en el que una decena de personas resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños, según indicó la Media Luna Roja Palestina.

El otro de los ataques fue un bombardeo con dron de una tienda en el campo de desplazados egipcio de Nuseirat, centro de la Franja, que hirió a seis personas, dos de ellas críticas, trasladadas al hospital Mártires de Al Aqsa, informó este centro hospitalario.

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De acuerdo al último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos este lunes, las tropas israelíes han matado a 73.786 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.372 desde la entrada en vigor del alto el fugo hace casi un año.

A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.