El brent sube un 1,02 %, hasta 105,68 dólares, por el aumento de tensión en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,07 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, correspondiente al pasado viernes, cuando se fijó en 104,61 dólares.

El brent inició la semana al alza, pese a haber caído casi un 3 % en la anterior sesión, si bien a lo largo de la jornada de hoy llegó a tener picos superiores a los 109 dólares.

El encarecimiento del crudo se produce después de que el fin de semana se hayan producido varios episodios que han elevado la tensión, con nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y el cierre por Arabia Saudí del oleoducto de Yanbu (oleoducto Este-Oeste), al parecer por seguridad en un contexto de ataques hutíes al reino saudí.

Asimismo, ante el aumento de la tensión en la zona, se ha pospuesto la reunión entre Irán y países del Golfo prevista para este lunes en Omán sobre la habilitación de zonas seguras de tránsito en el estrecho de Ormuz.

El jefe de gestión de relaciones con el cliente de la plataforma financiera kudo.com, Konstantinos Chrysikos, comentó en un análisis remitido a EFE que la preocupación por el suministro de crudo procedente de Oriente Medio se "agravaron" por las "crecientes amenazas a la infraestructura energética y los buques saudíes" en el golfo Pérsico.

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En este sentido, Chysikos vaticinó que el mercado seguirá muy pendiente de la evolución geopolítica y que "cualquier deterioro adicional en las condiciones de tránsito o una interrupción prolongada del oleoducto (Este-Oeste) reduciría la disponibilidad física e impulsaría los precios al alza".