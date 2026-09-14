El centroizquierda gana las elecciones suecas escrutados todos los distritos

La oposición obtendría 176 escaños por los 173 del bloque del actual primer ministro, el conservador Ulf Kristersson.

La escasa diferencia entre ambos bloques, cifrada en unos 32.000 votos, obliga a esperar al miércoles, cuando se contabilizarán las papeletas del exterior y los votos anticipados enviados en plazo pero que no llegaron antes del cierre de los colegios electorales.

En las anteriores elecciones legislativas de 2022, el miércoles siguiente a las elecciones se contabilizaron algo más de 220.000 papeletas.

El voto exterior tampoco ha tenido históricamente mucha influencia en Suecia en el resultado electoral final, con alguna excepción, como en 1979, cuando la izquierda liderada por el socialdemócrata Olof Palme perdió los comicios por los votos del extranjero, después de que sólo 8.500 papeletas separasen a ambos bloques la noche electoral.

El Partido Socialdemócrata, la fuerza más votada en los últimos 100 años, ganó las comicios con el 28,1 %, 2,3 puntos menos, pero con las peores cifras desde 1928.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Partido Moderado (conservador) subió ocho décimas hasta el 19,9 % y recuperó la condición de primera fuerza del bloque de derecha, por delante del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que retrocede tres puntos hasta el 17,5 %.

El SD, al que el resto de fuerzas de la derecha querían incluir por primera vez en un gobierno tras estas elecciones, siempre había avanzado en todos los comicios generales desde que debutó en 1988.

Cuarto sería el Partido de Izquierda (socialista), con el 8,3 %, un punto y medio más; seguido por otro de los aliados de la socialdemócrata Magdalena Andersson, el Partido de Centro, con el 7,1 %, tres décimas más.

El Partido Cristiano Demócrata logró el 6,2 %, nueve décimas más que en 2022, mientras que el Partido del Medio Ambiente obtuvo el 6,1 %, un punto más.

El Partido Liberal, al que todos los sondeos colocaban por debajo de la barrera mínima del 4 % hasta pocos días antes de las elecciones, consiguió el 5,4 %, mejorando en ocho décimas el resultado de hace cuatro años.

La participación fue del 80,3 %, frente al 84,2 % de los anteriores comicios generales.