El crecimiento del PIB del G20 se desacelera al 0,7 % en el segundo trimestre

El dato refleja una evolución desigual entre las economías del G20, aunque la mayoría registró una desaceleración del crecimiento, mientras que México, Indonesia, Turquía y Canadá lideraron los repuntes en el otro extremo.

Arabia Saudí registró la mayor contracción trimestral, con una caída del PIB del 4,8 % en el segundo trimestre, tras retroceder un 1,4 % en el primero, según la OCDE, que atribuyó principalmente el descenso a una fuerte disminución de la actividad petrolera.

El PIB también se contrajo en Sudáfrica, un 0,2 %, después de crecer un 0,4 % en el primer trimestre.

En Corea del Sur, el crecimiento se desaceleró con fuerza, hasta el 0,6 % desde el 1,8 %, debido principalmente a un menor crecimiento de las exportaciones y del consumo privado.

El crecimiento también perdió ritmo en Brasil, hasta el 0,5 % desde el 1,1 %; en China, hasta el 0,9 % desde el 1,3 %; y en India, hasta el 1,8 % desde el 2,1 %.

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Japón, Reino Unido y Estados Unidos registraron desaceleraciones más moderadas, hasta el 0,4 % en cada caso, mientras que Alemania e Italia crecieron un 0,3 % y un 0,2 %, respectivamente. En Francia, el PIB se mantuvo sin cambios en el segundo trimestre, después de contraerse un 0,2 % en el primero.

En contraste, México experimentó un fuerte repunte, con un crecimiento del PIB del 1,4 % en el segundo trimestre, frente a una contracción del 0,3 % en el primero.

Indonesia mantuvo un crecimiento sólido del 1,3 %, similar al del primer trimestre, mientras que Turquía aceleró hasta el 1,1 % desde el 0,3 % y Canadá hasta el 0,8 % desde el 0,1 %.

En Australia, el crecimiento aumentó ligeramente, hasta el 0,4 % desde el 0,3 %.

En términos interanuales, el PIB del G20 aumentó un 3,1 % en el segundo trimestre de 2026, según la OCDE.

Entre las economías del G20 con datos disponibles, India registró el mayor crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior, del 8,1 %, seguida de Indonesia, con un 5,3 %, y China, con un 4,3 %.

En el extremo opuesto, el PIB de Arabia Saudí se contrajo un 4,3 % interanual.