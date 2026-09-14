El diseñador colombiano Peñaranda estrena en Nueva York su primera colección para hombre

Ambas propuestas se tomaron la pasarela bajo el lema de 'Aroma', como llamó a su nueva colección, que recuerda "nuestras raíces, de dónde venimos, el olor de nuestro hogar, el olor del café", según el diseñador.

"Aroma trata de capturar una esencia, un recuerdo fugaz, y convertirlo en algo tangible y hermoso", indicó el diseñador, que desde 2011, cuando debutó durante la Semana de la Moda, ha presentado colecciones de forma ininterrumpida, en momentos en que ha mermado la presencia de latinos en esta pasarela.

De acuerdo con Peñaranda, expandir su firma hacia la moda masculina les permite "contar una historia completa de lujo moderno", que presentó desde el Rockefeller Plaza, "símbolo de la energía perdurable y la majestuosidad arquitectónica de Nueva York".

El lino y el algodón de bambú fueron protagonistas de la colección para hombres, a los que propone vestir en tonos pastel con piezas 'ready to wear' para llevar al trabajo, el gimnasio y una fiesta casual, compuesta por pantalones cortos, sobre la rodilla y largos, algunos con pinzas grandes que crean una pieza 'oversize', otros con cintura ancha y tirantes, ambos de pata ancha.

Acompañaron las piezas frescas camisetas sin mangas para disfrutar del aire veraniego, junto con las siempre elegantes chaquetas y camisas de manga larga, entre estas últimas de cuello mandarín, o de manga corta tipo pijama, de hombro caído y 'oversize'.

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Los hombres salieron a la pasarela luciendo sombreros hechos en Colombia -donde nació Peñaranda, que creció en Venezuela- y bolsos confeccionados por nativos americanos de la Cheyenne River Sioux Tribe.

Para los compromisos formales también llevó a la pasarela clásicos conjuntos de chaqueta y pantalón negros. Peñaranda lanzó el año pasado por primera vez una colección para hombres, pero no la llevó a la pasarela, por lo que hoy marcó el debut oficial de su propuesta.

La elegancia y feminidad caracterizaron la nueva colección para la mujer, que abarcó desde pantalones cortos hasta vestidos largos con los que cerró su desfile.

Destacaron un pantalón bombacho con toques dorados acompañado por una blusa de manga larga dorada con abertura que muestra los hombros y con una flor en el cuello, así como una juvenil y sensual falda larga estampada en blanco, azul y amarillo claros, con una amplia abertura en el lado izquierdo y una blusa corta.

Un vestido negro bajo la rodilla, brocado con estampado de flores crema y pequeñas flores negras que adornan el cuello de la pieza, los hombros y una pequeña abertura en la parte posterior. Entre las piezas también incluyó un vestido corto confeccionado en tela de encaje azul añil de un solo hombro, con manga abullonada.

También presentó varios vestidos largos, entre ellos uno adornado con cristales de Swarovski en tono gris y plateado y una gran abertura al lado izquierdo.

Las modelos, entre ellas algunas latinas, llevaron joyas de Johanna de la Cruz y bolsos de Diana Patricia Bueno, ambas colombianas, así como trabajos realizados por artesanos de ese país.

Con esta colección, Peñaranda ha iniciado una subasta de varias piezas a través de su página y los fondos son para los damnificados de los terremotos en Colombia y Venezuela.